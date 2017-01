Broer Chuck Deely: 'Bedankt voor jullie lieve woorden en herinneringen'

DEN HAAG - Patrick Deely is ontroerd door de vele reacties op het overlijden van zijn broer Chuck Deely. In een Skypegesprek met Omroep West bedankt hij iedereen voor het delen van 'alle lieve woorden en herinneringen'. 'Het feit dat hij zoveel mensen raakte met zijn muziek. Dat is echt geweldig', zegt Patrick.

Chuck Deely overleed afgelopen maandag in een Haags ziekenhuis op 62-jarige leeftijd , nadat hij zondag op straat onwel was geworden. 'Hij is nu herenigd met onze moeder, waar hij veel van hield. Ze spelen nu vast weer samen piano op een bijzondere plek', aldus Patrick.'Chuck en ik hielden beiden van muziek zoals van Neil Young. Elke keer als ik muziek van hem hoor, denk ik aan Chuck', vertelt de broer.Chuck vertrok op jonge leeftijd uit het ouderlijk huis en had slechts sporadisch contact met zijn familie in de Verenigde Staten. Patrick en Chuck zagen elkaar voor het laatst in 1984 in Duitsland. 'Ik zat toen in het leger en was gestationeerd in Duitsland. Chuck woonde in Heidelberg en was manager in een club. Ik zag hem toen regelmatig, het was een mooie tijd. Na Duitsland ben ik het contact met hem verloren.''Ik zal Chuck ontzettend missen. Ik kan door persoonlijke omstandigheden niet naar zijn begrafenis komen', zegt Patrick geëmotioneerd. 'Gelukkig wordt het opgenomen en krijg ik een kopie opgestuurd. Zo kan ik hem alsnog herdenken.'Patrick bedankt in een Facebookbericht de gemeente Den Haag voor het regelen van de uitvaart en de herdenkingsdienst. De gemeente kwam na een zoektocht in contact met de familie van Chuck.Maandagavond vindt er in het Paard van Troje een openbare herdenkingsbijeenkomst plaats voor Chuck . De dienst is vanaf 19.55 uur live te volgen bij Omroep West.