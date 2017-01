Bedreiger burgemeester Rodenburg van Midden-Delfland chanteerde ook weduwe van gemeentesecretaris

MIDDEN-DELFLAND - De 58-jarige man die burgemeester Arnoud Rodenburg van Midden-Delfland zou hebben bedreigd, zou ook de weduwe van gemeentesecretaris Peter Veenman hebben gechanteerd. Hij eiste geld van haar, anders zou hij seksfoto's van Veenman publiceren en de FIOD inlichten over 'financiële malversaties' van haar overleden man.

Dat blijkt uit de dagvaarding van de pro-formazaak die komende donderdag dient bij de rechtbank in Den Haag. Rodenburg ontving na zijn herbenoeming als burgemeester twee anonieme dreigbrieven . De man werd in juni vorig jaar opgepakt.Diezelfde maand eiste de verdachte 9650 euro van de weduwe van Veenman. Als de vrouw dit niet zou betalen zou de man 'financiële malversaties' van Veenman en zijn vrouw melden bij de FIOD. Ook zou de man uit Midden-Delfland seksueel getinte foto's van Veenman op sociale media zetten.Bij de brieven aan Rodenburg in maart en mei zaten twee bewerkte foto's. Op de één was Rodenburg afgebeeld met een haai op de achtergrond. Op de andere foto stond de burgemeester ondersteboven afgebeeld. De verdachte dringt er in de brief van maart op aan dat de burgemeester vertrekt, 'en wel voor 1 juli 2016'. Als Rodenburg dit niet doet, 'moet hij dat maar voelen'.'De haaien jagen nu op je in je eigen aquarium en wij hebben ze losgelaten. Je wilde ons niet met rust laten, nu doen we hetzelfde met jou. Je was gewaarschuwd. Vertrek zo lang het nog kan zonder gezichtsverlies.' Burgemeester Rodenburg zei in november 2016 dat hij niet weet waarom hij is bedreigd Wethouder Annemiek van Tiel blijkt in juni ook een brief te hebben ontvangen. Daarin werd ze uitgescholden voor een 'goor rotwijf met varkenskop'. De 58-jarige man uit Midden-Delfland zou ook verantwoordelijk zijn voor deze brief.