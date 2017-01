Leden Haagse rapgroep SFB sneller dan verwacht voor Surinaamse rechter

DEN HAAG - De drie leden van de Haagse rapgroep Strictly Family Business (SFB) komen woensdag en donderdag voor de rechter in Suriname, dat meldt NOS. De drie worden verdacht van ontuchtige handelingen met een minderjarig meisje en het verspreiden van een seksfilmpje. De zaak komt sneller voor dan verwacht. Hun advocaat vraagt om vrijlating wegens gebrek aan bewijs en doorslaggevende omstandigheden.

Schurman Advocaten, die de rappers vertegenwoordigt, laat weten dat twee rappers hun betrokkenheid bij de zaak ontkennen. ´De ander heeft toegegeven op 17-jarige leeftijd seks te hebben gehad met het minderjarige meisje. Deze rapper erkent volgens de advocaat ook dat de andere leden, die nu vastzitten, daar 'niets mee te maken hebben gehad.´De advocaat hoopt dat de rappers worden vrijgesproken.´Het is daarbij belangrijk te weten dat het leeftijdsverschil tussen de toen 17-jarige rapper en het meisje, die toen bijna 16 jaar was, nihil was. Daarnaast heeft zij toegegeven dat het ging om een vrijwillige daad´, laat Schurman weten. ´Dat de moeder van het meisje de aangifte heeft ingetrokken geeft natuurlijk ook een bepaalde sfeer weer. Verder is het natuurlijk aan de rechter te oordelen over deze zaak.´´Zelfs als alle drie de rappers in vrijheid worden gesteld, en de verlengde inverzekeringstelling vervalt kan het OM doorgaan met een onderzoek naar de zaak', meldt Schurman. Eind oktober wonnen de populaire rappers nog de Haagse Popprijs tijdens de Haagse Pop Nach.