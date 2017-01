Gemeenteraad wil bouw villawijk naast Archeon stoppen

ALPHEN AAN DEN RIJN - De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn is het eens met de kritiek van Archeon op de bouw van een villawijk naast het museumpark, zo meldt mediapartner Studio Alphen.

De grond is twintig jaar geleden verkocht aan Bouwfonds om een faillissement van het Archeon af te wenden. Nu het goed gaat met het park, denkt Archeon aan uitbreiding en de villa's zitten dan in de weg.Archeon-directeur Jack Veldman vindt dat zijn park te klem komt te zitten. De gemeenteraad is het daarmee eens.Tijdens een commissievergadering van de Alphense gemeenteraad werd duidelijk dat de raad erover denkt om de grond van projectontwikkelaar Bouwfonds over te kopen. Dit gaat dan om een bedrag van 5 miljoen euro, maar het exacte bedrag moet nog uitonderhandeld worden.Het college van burgemeester en wethouders had de raad voorgesteld om de villabouw door te laten gaan. In juli wordt een besluit genomen.