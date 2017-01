Vijf vragen over ledschermen langs de snelweg: wat mag wel en wat mag niet?

REGIO - Grote ledschermen met advertenties. De één rijdt er langs zonder het op te merken, voor de ander zijn ze een doorn in het oog. Tijdens de redactievergadering van Omroep West, die live te volgen was via Facebook, kwamen klachten binnen over de schermen in onze regio. En dus doken wij erin, want wat mag er eigenlijk wel en niet? Vijf vragen én antwoorden over ledschermen langs de snelweg.

Wie reclame wil maken op zo’n mast moet zich melden bij één van de bedrijven met reclamezuilen langs de snelweg. Die bedrijven hebben wel een vergunning nodig voor het bouwen van de mast. Soms moet die worden aangevraagd bij Rijkswaterstaat. Als de zuil verder van de snelweg komt, dan is de gemeente aan zet. Rijkswaterstaat heeft in dat laatste geval wel contact met de betreffende gemeente.Er is in Nederland geen wettelijke regeling voor ledschermen langs de snelweg. Wel zijn er richtlijnen, die door Rijkswaterstaat en de Vereniging Nederlandse Gemeenten zijn afgesproken. Daar staat onder meer in dat er alleen afbeeldingen getoond mogen worden en geen bewegende beelden. Daar is volgens het Nationaal Adviesbureau Buitenreclame wel één uitzondering op: animaties mogen wel. Dat houdt in dat een deel van de afbeelding, bijvoorbeeld een woord, licht in- of uitgezoomd mag worden en op die manier dus beweegt.Er zijn volgens het Nationaal Adviesbureau Buitenreclame geen harde bewijzen dat een digitale mast de verkeersveiligheid kan beïnvloeden, omdat er geen onderzoeksresultaten bekend zijn. Rijkswaterstaat meldde in oktober wel dat in de buurt van een digitale reclamezuil langs de A12 bij Zoetermeer (richting Utrecht) meer ongevallen waren na plaatsing van de zuil dan in dezelfde periode een jaar eerder . Maar of dat komt door de zuil is dus niet bewezen.De zuil langs de A12 bij Zoetermeer , in de buurt van de Houtbuurt, is de bekendste en ook meest beruchte van de regio. Die zuil staat sinds oktober 2014 hier:Omwonenden hadden veel last van het licht van de mast. Het bleek te fel en werd gedimd. Maar toch zijn de klachten nooit helemaal weggegaan. De gemeenteraad van Zoetermeer wil daarom dat er een oplossing komt in vorm van een bomenrij en een kunstwerk . Die moeten tussen de woningen en de mast komen en de lichtoverlast tegengaan. Over de exacte invulling wordt nog gedacht. Waarschijnlijk komen de bomen en het kunstwerk er later dit jaar. De klagende omwonenden zijn enthousiast over de plannen. Er staan meer ledschermen langs snelwegen in onze regio. Zo staan er nog twee langs de A12: de ene op het voormalige Siemens-terrein en de ander ter hoogte van Moerkapelle, beiden richting Den Haag. Over deze masten zijn geen klachten bekend. Wat mee kan spelen is dat bij beide zuilen weinig of geen woningen staan met uitzicht op de ledschermen.