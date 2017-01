Televisieprogramma All You Need Is Love verrast verliefde leraren Ashram College

Twee leerlingen van de Alphense middelbare school hebben een brief geschreven aan de redactie van het televisieprogramma omdat de scholieren vermoeden dat twee docenten van het Ashram College verliefd zijn op elkaar. In de aula werd een eerste date voor de twee leraren geregeld.Hoe dat afloopt, is binnenkort te zien op RTL4. De eerste beelden zijn mogelijk volgende week te zien in All You Need Is Love.