Langekoesterde wens jeugdspeler David gaat in vervulling: debuut in basis bij ADO

DEN HAAG - Trevor David staat aan de vooravond van zijn debuut in de basiself van ADO Den Haag. Coach Zeljko Petrovic gaat tegen Heerenveen zaterdag in een 5-3-2-systeem spelen en daarin is plaats voor de jonge verdediger. ‘Ik kijk er al heel lang naar uit’, vertelt David een dag voor de wedstrijd.

Zelf is David nog wat terughoudend, maar Petrovic sprak heldere taal tijdens de wekelijkse persconferentie. De pas 19-jarige speler gaat zijn debuut maken. David doorliep de hele jeugdopleiding van ADO, is een echt kind van de club en zijn langgekoesterde wens gaat uitkomen.Op het trainingskamp in Spanje kreeg David tijdens de oefenwedstrijd tegen FSV Mainz 05 ook al speelminuten en daar liet hij een positieve indruk achter. ‘Tegen Mainz ging het inderdaad prima. De eerste tien minuten was het wel even aanpoten, maar daarna ging het goed’, blikt hij tevreden terug.Het trainingskamp en de wedstrijd tegen Mainz hebben hem een goed gevoel gegeven en dus vindt hij dat de tijd daar is om zijn eerste officiële duel te gaan spelen. Maar wat kan men van hem verwachten? Wat voor soort speler is hij? David beschrijft zichzelf als een rechtsback die van aanvallen houdt. Een type Tyronne Ebuehi. Een ding is zeker: het 5-3-2-systeem past goed in zijn straatje.Op de vraag hoe zijn ideale debuut eruit ziet, wil hij geen antwoord geven. ‘Nee, dat brengt ongeluk’, sluit hij met een lach af.