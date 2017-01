Extra dijk- en duininspecties bij Scheveningen en Kijkduin vanwege hoge waterstand

DEN HAAG - Het Hoogheemraadschap van Delfland voert vrijdag extra inspecties uit vanwege de hoge waterstand. Inspecteurs controleren de duinen en dijken op onregelmatigheden. De hoogste waterstand wordt rond 15.10 uur bereikt.

Bij Scheveningen en Hoek van Holland komt de waterstand uit op 2,60 boven NAP. Bij deze waterstanden voert het hoogheemraadschap preventieve inspecties uit. 'We kijken of er geen gekke schadebeelden ontstaan in de duinen', legt Rob Nouse van het Hoogheemraadschap van Delfland uit. 'Het gaat dan bijvoorbeeld om gaten die we moeten herstellen.'Ook vanaf het kantoor op Kijkduin houden deskundigen de waterstanden goed in de gaten. 'Rijkswaterstaat levert aan ons alle informatie over de waterstanden in Nederland aan', zegt Stefan Loosen, inspecteur van het Hoogheemraadschap van Delfland. 'Voor ons gebied zijn Scheveningen en Hoek van Holland het belangrijkst. Via onze computer kunnen wij met grafieken de waterstanden volgen.'Er is volgens het hoogheemraadschap geen sprake van een alarmerende situatie. Loosen: 'Dat is het zeker niet. Deze situatie komt in het stormseizoen vaker voor. Wel zijn we op deze dag extra alert.'Het hoge water wordt veroorzaakt door de volle maan. 'We hebben eerst een supermaan gehad en nu zitten we vier dagen na volle maan', vertelt Nouse. ´Een volle maan trekt wat meer aan het vloed en de waterstanden. Als je dan ook nog een verkeerde wind hebt die lang achter elkaar waait dan stuwt dat het water op.'