Haagse toko's domineren top-5 van Nederland

DEN HAAG - Liefhebbers van indisch eten zitten goed. De toko's in onze regio behoren tot de besten. De enige plek die ze niet bezetten op de ranglijst van Indoweb, is de eerste. De website zet ieder jaar de vijftig beste toko's van Nederland op een rij. De winnende toko komt uit Geleen, maar de rest van de top-vijf komt uit Den Haag of Rijswijk.



Toko Menteng uit Voorburg, die vorig jaar bovenaan stond, is nu op de twaalfde plek terug te vinden. Op de tweede plek staat Toko Sawa uit Den Haag. In de top-tien staan in totaal vijf toko's uit de regio. In de hele top-vijftig-lijst zijn zeventien toko's uit de regio te vinden.

