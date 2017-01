Senioren treden op in theaterstuk YOLO in Zuiderstrand Theater

DEN HAAG - Een 60--plus vriendenclub van de Paddentrek krijgt te horen dat ze een erfenis krijgen. Het is geen geldbedrag, maar een niet al te nette nachtclub. Dit spelen 60-plus-amateuracteurs in de theatervoorstelling YOLO in het Zuiderstrand Theater.

Yolo is een muzikale theaterproductie door 60-plussers. De senioren, die amateur toneelspelers zijn, spelen karakters die ook op hun eigen leven zijn gebaseerd. Het is een humoristische variétévoorstelling.



De senioren spelen onder leiding van regisseur en actrice Guusje Eijbers, bekend van onder andere A'dam & E.V.A en Medisch Centrum West en van acteur en regisseur Michiel Varga, bekend van onder meer Goede Tijden Slechte Tijden, De Parade en Komt een vrouw bij de dokter.



De première van de YOLO Show is dinsdag 17 januari in het Zuiderstrand Theater.