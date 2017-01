Eerste landelijke meldpunt voor loverboy slachtoffers geopend!

Op de bank Liz van Velzen en Carolien Kooi om meer over dit meldpunt te vertellen.

DEN HAAG - Afgelopen maandag is het telefonische meldpunt van WATCH Nederland geopend voor getuigen van minderjarigenprostitutie, slachtoffers of familieleden en vrienden van slachtoffers. Op de bank zaten vandaag Liz van Velzen van Terre des Hommes en Carolien Kooi van FIER! om meer over dit meldpunt te vertellen.

Wil je meer weten of zelf een melding doen?

Voor meer informatie kan je een kijkje nemen op de website van WATCH Nederland: www.watchnederland.nl . Heb je vermoedens van een mogelijke loverboy? Bel dan met het telefonische meldpunt op:

