Nabestaanden Michael Boerboom willen alsnog vervolging voor verduisteren van organen

DEN HAAG - De nabestaanden van Michael Boerboom willen dat het NFI, de officier van justitie en de politie alsnog worden vervolgd voor het verduisteren van organen van hun kind. Boerboom (21) kwam in november 2011 om het leven. Dat bij de sectie organen zijn achtergehouden, werd de familie nooit verteld.

Vorig jaar juni werd al aangifte gedaan tegen het NFI, het Openbaar Ministerie en de politie . Die aangifte leverde uiteindelijk geen vervolging op, omdat het Openbaar Ministerie er geen zaak in zag. Via een artikel-12 procedure bij het gerechtshof wil de familie nu alsnog vervolging afdwingen. Het hof bepaalt binnen zes maanden of het Openbaar Ministerie tot vervolging moet overgaan.'We beseffen dat de kans op strafoplegging niet groot is', zegt Esther Vroegh, advocaat van de familie. 'Maar als het Openbaar Ministerie wordt gedwongen tot vervolging, dan zal in ieder geval onderzoek gedaan moeten worden. De familie wil gewoon weten wat er is gebeurd. En de eerdere aangifte is redelijk makkelijk opzij gelegd, dat heeft geen antwoorden opgeleverd.'Michael kwam in november 2011 om het leven toen op de Stoelmatter in Wateringen een auto met 125 kilometer per uur op een boom klapte. Michael was passagier en overleed. Bestuurder Angelo R., die daarvoor een straatrace had gereden, overleefde de klap wel. Hij werd onlangs door het gerechtshof veroordeeld tot 1,5 jaar cel In het onderzoek naar Michael's dood werd sectie verricht. Zonder dat de familie het wist, werden onder meer de hersenen uitgenomen. Pas veel later ontdekten Michael's ouders bij toeval dat ze hun zoon incompleet hadden begraven. In 2014 werd Michael opgegraven om alles alsnog te herstellen . Toen ontdekte vader Boerboom dat de frontale hersenkwabben en de ogen van zijn zoon er niet meer waren.Het Openbaar Ministerie liet eerder al weten geen strafbaar feit te zien in het handelen van het NFI. Wel werd aangegeven dat er fouten zijn gemaakt. Het is de taak van het OM om nabestaanden te informeren wanneer bij een sectie organen worden weggenomen. 'Tot onze grote spijt is dat in dit geval niet - of niet in voldoende mate - aan de nabestaanden van het slachtoffer medegedeeld', aldus het OM destijds.Het NFI werkt ondertussen aan een verbetering van de procedures. Zo is er een folder in de maak waarin nabestaanden kunnen lezen wat er bij een sectie precies gebeurd. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid om begeleiders aan te stellen.