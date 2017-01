Nieuwe R-net trein maakt rare geluiden, 'Het zijn maar kinderziektes'

ALPHEN AAN DEN RIJN - NS verwacht dat de problemen met de R-net treinen tussen Gouda en Alphen aan den Rijn snel verholpen zullen zijn. De gloednieuwe treinen zijn nu een maand in gebruik, maar vallen met enige regelmaat uit of hebben vertraging. Het leidt soms tot grote ergernis onder de reizigers.

Volgens NS is het helaas niet te voorkomen dat een nieuwe trein de eerste periode kinderziektes vertoont . Wel wordt er hard gewerkt om alle kinderziektes zo snel mogelijk op te lossen. De fabrikant van de treinen helpt de NS daarbij. De verwachting is dan ook dat de lijn tussen Gouda en Alphen in de nabije toekomst stabieler wordt en minder te maken krijgt met vertragingen.Reizigers hebben niet enkel hinder van de vertraagde treinen. De voertuigen schijnen ook rare geluiden te maken. NS snapt wel hoe het kan dat reizigers soms wat onverwachtse geluiden horen. R-net treinen zijn een stuk lager, dan bijvoorbeeld een intercity. Dat komt door de verlaagde instap. Gevolg is dat reizigers letterlijk dichter op onderdelen zoals de remmen zitten en die maken soms behoorlijk herrie.Tot slot werkt de NS nog aan de verbetering van het omroepsysteem in de R-net treinen. Op dit moment kan het computergestuurde systeem ‘Alphen aan den Rijn’ niet op de juiste manier uitspreken. Ook zullen de treinen op het traject Gouda-Alphen vanaf december 4 keer per uur gaan rijden. Dat is een verdubbeling van de huidige inzet.