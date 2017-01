ADO-speler Tom Beugelsdijk steunt politieke partij Groep de Mos

Een blije man. (Foto: Laurens Lindhout)

DEN HAAG - ADO-speler Tom Beugelsdijk gaat Groep de Mos steunen. Hij doet het nog even rustig aan, want hij heeft nog geen politieke aspiraties, maar hij spreekt wel zijn steun uit voor de partij. 'Ik ben een echte Haagse jongen en Groep de Mos staat voor de stad Den Haag', stelt Beugelsdijk in een persbericht.

De onderwerpen die hij belangrijk vindt zijn de strijd voor het behoud van de pier, het opkomen voor de Haagse Markt en het verbeteren van het ondernemersklimaat op de Leyweg.



Fractievoorzitter Richard de Mos is blij met de steun van de verdediger. ‘Tom staat voor alles wat Haags is. Zijn onverzettelijkheid op het veld, waar hij knokt voor iedere meter, getuigt van de juiste mentaliteit. Wij doen elke dag hetzelfde, maar dan voor onze mooie stad.’