Het mysterie van de vechtpartij en de schroevendraaier

DEN HAAG - 'Ik snap nog steeds niet waar het voor nodig was', zegt de officier van justitie tegen Ismael. 'Jullie hadden gewoon langs elkaar moeten lopen.' Dat er is gevochten is wel duidelijk. Het lastige is wel dat de verklaringen in het dossier allemaal haaks op elkaar staan.

Ismael (26) komt Abdul toevallig tegen op straat die 10e juni. De twee hebben al een kleine geschiedenis en ook nu wordt er over en weer gescholden, daar in de Haagse Transvaalwijk. En uiteindelijk komt het ook tot vechten. Ismael krijgt ondersteuning van een vriend, die toevallig langsrijdt, Abdul roept zijn familie naar buiten. De politie sust de boel uiteindelijk.Hoe is het zo ver gekomen? Ismael zegt dat Abdul met een schroevendraaier op hem afkwam. Dat wordt door zijn vriend bevestigd. 'Ik zag een iel mannetje met een schroevendraaier tegenover Ismael staan. En maar dreigen: ik ga je steken!' Wanneer de vriend zijn auto aan de kant zet, is Abdul eventjes afgeleid en weet Ismael naar eigen zeggen het gereedschap af te pakken. 'Toen kwam hij op me af en heb ik hem een klap gegeven', bekent Ismael. Abdul zegt juist dat Ismael met de schroevendraaier kwam en vindt hem de agressor.'Het is een lastige zaak', zegt de officier van justitie. 'Op enig moment komt die schroevendraaier erbij en ik kan echt niet vaststellen door wie. Maar eerlijk gezegd vind ik dat ook niet relevant. Er is daarna nog zo veel gebeurd dat het niet uitmaakt. Zelfs als ik de verklaring van verdachte volg, dat Abdul met de schroevendraaier kwam en hij die afpakte, dan was er vanaf dat moment geen sprake meer van noodweer.' Ze vraagt de rechter om 80 uur werkstraf op te leggen.De advocaat van Ismael en zijn vriend is het er niet mee eens. 'Ik constateer met enige tevredenheid dat ook de officier in dubio is', zegt hij. 'Maar ik vraag me wel af of zij vervolgens de juiste beslissing neemt.' Hij vindt het niet goed dat ze de aanleiding -de schroevendraaier- volledig achterwege laat, de verklaringen van de twee verdachten negeert en alleen put uit de verklaringen van het slachtoffer en zijn familie. 'Misschien komt dat omdat zij wel aangifte hebben gedaan en mijn cliënt niet.''En aan mij nu de mooie taak hier nog iets van te bakken', zegt de rechter. 'Dat is heel lastig. Maar we zien het vaker, meestal staan bij dit soort vechtpartijtjes de verklaringen haaks op elkaar. En ik kan er eigenlijk geen chocola van maken. Het blijft allemaal tegenstrijdig.' Hij geeft toe: voor elk verhaal kan hij wel bewijs vinden. 'Maar er bestaat ook zoiets als overtuiging. En daar gaat het in dit dossier mank.' Hij spreekt de verdachten daarom vrij van openlijke geweldpleging. Ismael krijgt wel een boete van 350 euro opgelegd voor een eenvoudige mishandeling, voor de klap die hij bekent.'Maar dit is natuurlijk geen oplossing', sluit de rechter af. 'Iedere beslissing die ik neem, kan voor u weer reden zijn tot vingerwijzen naar elkaar. Dus wees verstandig, en ik zie niet in waarom u dat niet zou zijn, en blijf gewoon bij elkaar uit de buurt. Het is tijd dat u met zijn allen eens volwassen wordt en zich als volwassen kerels gaat gedragen.'Dit is een artikel in de reeks 'Bij de politierechter'. Meer verhalen lezen