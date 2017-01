De A12 richting Den Haag is afgesloten vanwege een ongeluk, twee gewonden

WADDINXVEEN - De A12 richting Den Haag bij Waddinxveen is afgesloten voor al het verkeer vanwege een ongeluk. Het gaat om een aanrijding waarbij vier voertuigen waren betrokken. Eén auto is op zijn kop terecht gekomen. Twee mensen zijn lichtgewond geraakt, aldus de politie.

Volgens omstanders is één iemand naar het ziekenhuis gebracht en één iemand is in de ambulance behandeld. In eerste instantie werd er ook een traumatraumahelikopter opgeroepen, maar die is uiteindelijk niet geland.De weg is afgesloten ter hoogte van Waddinxveen richting Den Haag. Er is een omleiding ingesteld via Bodegraven.