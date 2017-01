Twee gewonden bij schietpartij op Rijsbes in Den Haag

Foto: John van der Tol

DEN HAAG - Bij een schietpartij in een woning aan de Rijsbes in Den Haag zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee gewonden gevallen. De slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet duidelijk hoe zij er aan toe zijn.

De vermoedelijke verdachte is in de omgeving van de Rijsbes aangehouden. Zo meldt de politie. Een deel van de straat is afgezet. De politie is een onderzoek gestart.