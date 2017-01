Vier verdachten aangehouden na beroving Delft

Archieffoto

DELFT - Op de Bastiaanbrug in Delft is in de nacht van vrijdag op zaterdag een vrouw beroofd van haar handtas. Dat twittert de politie

Later in de nacht zijn vier verdachten aangehouden, waarvan twee minderjarig zijn. De recherche stelt zoals gebruikelijk een onderzoek in naar de overval. Het is niet bekend of het slachtoffer gewond is geraakt bij de beroving.