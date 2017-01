Gladheid in regio; auto in water in Naaldwijk en Rijpwetering

NAALDWIJK - Op de Langebroekweg in Naaldwijk is zaterdagochtend een auto het water ingereden.

Een persoon is daarbij gewond geraakt en in de ambulance behandeld. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Op de weg was het glad door een winterse bui.Op de provicialeweg in Rijpwetering is ook een auto in het water gereden. Over de toedracht van dit ongeval is nog niets bekend.Het KNMI heeft vanwege die gladheid code geel afgegeven.