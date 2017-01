Voorbeschouwing Derde Divisie: de kaarten zijn nog niet geschud

REGIO - De winterstop van het betaalde- en amateurvoetbal duurde dit seizoen slechts vier weken. Een relatief kort reces, maar voor de echte die hard voetbalfan was het waarschijnlijk toch even doorbijten. Gelukkig gaan dit weekend de Tweede- en Derde Divisie weer van start. Omroep West is er op radio, tv en internet natuurlijk weer bij en om in de stemming te komen, gaan we voorbeschouwen. Vandaag is het de beurt aan onze ploegen in de Derde Divisie.

Wie eind van vorig seizoen had gezegd dat FC Lisse in de winterstop de ranglijst van de Derde Divisie aan zou voeren, die was hoogstwaarschijnlijk voor gek verklaard. Na zowel een fysiek als een mentaal zwaar jaar dwongen de Lissenaren ternauwernood lijfsbehoud af. Nu, een half jaar later, hangt de vlag er heel anders voor. IJzersterk begon de formatie van trainer Robbert de Ruiter aan het nieuwe seizoen. Elf wedstrijden achter elkaar werd er niet verloren. Er kan dus geconcludeerd worden dat het crescendo is gegaan in Lisse. Maar gaat het ze lukken de koppositie te verdedigen? Dat zal moeten blijken. Lisse hervat de competitie tegen Jong FC Volendam, waar eerder dit seizoen in het Kras Stadion nog met 1-2 van gewonnen werd.Rijnsburgse Boys begon wat wisselvalliger aan het seizoen. Er werd vaak gelijkgespeeld en de Uien kregen over het eerste half jaar bekeken relatief veel doelpunten tegen. Daar tegenover stond wel dat de ploeg met 42 doelpunten ook zeer effectief was. Zo werd SteDoCo met 4-1 verslagen en kreeg aartsrivaal Quick Boys met 7-1 klop. Al met al kunnen ze in Rijnsburg zeker niet ontevreden zijn. Trainer Pieter Mulders wil in de tweede seizoenshelft om de prijzen gaan spelen. Het jaar 2016 werd afgesloten met drie overwinningen op rij en dus zit de formatie in een goede flow. Huizen, de rode lantarendrager van de competitie, is de eerste tegenstander in het nieuwe jaar.Kijkend op de ranglijst van de Derde Divisie vinden we Scheveningen op een gedeelde derde plaats met IJsselmeervogels. Trainer John Blok kan met zijn selectie terugkijken op een puike eerste seizoenshelft. De ploeg heeft op dit moment al meer punten dan waar het vorig seizoen mee eindigde. Daarnaast was het voetbal wat in de eerste seizoenshelft iedere week op de mat werd gelegd nauwelijks saai te noemen. Met maar vijf punten minder dan koploper FC Lisse is Scheveningen zeker een ploeg waar ook het komende half jaar rekening mee gehouden moet worden. SteDoCo komt zaterdag op bezoek op sportpark Houtrust.Quick Boys startte moeizaam in de Derde Divisie. In de eerste zeven wedstrijden lukte het de mannen van trainer Jan Zoutman slechts één keer te winnen. Wat was er mis met zijn ploeg die vorig seizoen nog kampioen van de Hoofdklasse werd? Lag het aan het niveau? Het gemis van Yordi Teijsse? Gelukkig voor Quick Boys ging naarmate het seizoen vorderde steeds wat beter. Toch heeft het vertrek van Teijsse wel zijn sporen achter gelaten. De aanvaller met een neusje voor de goal nam in de voorgaande seizoenen flink wat goals voor zijn rekening. Een echte vervanger is er niet gevonden, maar in de laatste duels werden er wel de nodige driepunters gepakt. In het Friese Sneek hervat Quick Boys de competitie.FC Rijnvogels moet dit seizoen knokken om uit degradatiezone te blijven. De ploeg uit Katwijk promoveerde vorig seizoen via de nacompetitie naar de Derde Divisie, maar heeft duidelijk moeite met het niveau van de Derde Divisie. Met maar liefst 39 tegentreffers lijkt vooral de defensie een zwakke schakel. Het wordt dus tijd om die negatieve spiraal te doorbreken en omhoog te klimmen. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Rijnvogels krijgt bezoek van ODIN ’59, een ploeg die in de tweede wedstrijd van het seizoen nog met 4-1 te sterk was voor de Kooltuinstrijders.De Derde Divisie is iedere zaterdagmiddag van 14.00 tot 18.00 uur live te volgen via 89.3 Radio West. Zaterdagavond zijn de samenvattingen vanaf 20.30 uur te zien op TV West. Volg ons ook op Twitter Facebook en Instagram om altijd op de hoogte te blijven van het amateurvoetbal.