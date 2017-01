Dode gevonden in water Paramaribostraat Leiden

Foto Liza Janson

LEIDEN - In het water bij de Paramaribostraat in Leiden is zaterdagochtend een lichaam gevonden. Dat meldt de politie.

Het lichaam werd aangetroffen door een voorbijganger. Duikers hebben het stoffelijk overschot uit het water gehaald. De identiteit is nog niet bekend.