LIVE EC Korfbal in Sassenheim: TOP in finale tegen Boeckenberg KC

Mick Snel van TOP (foto: Orange Pictures)

SASSENHEIM - De korfballers van TOP/Quoratio kunnen zaterdag voor eigen publiek in Sassenheim de Europa Cup veroveren. De ploeg van trainer Jan Niebeek won in de groepsfase alle vier wedstrijden, de laatste vrijdag tegen Brno uit Tsjechië (27-9). TOP strijdt in de finale met de Belgische topclub Boeckenberg om de belangrijkste Europese trofee.



12 januari, 13.15 uur: TOP/Quoratio - Szentendre Kinizsi Honvéd SE (uitslag 22-10)

12 januari, 21.15 uur: TOP/Quoratio - Club Korfbal Vallparadis (uitslag 26-8)

13 januari, 13.45 uur: TOP/Quoratio - Kocaeli University Sport Club (uitslag 19-6)

13 januari, 20.00 uur: TOP/Quoratio - Korfbal Klub Brno (uitslag 27-9)



Volg hier live de finale TOP/Quoratio - Boeckenberg KC, aanvang 17.00u.





