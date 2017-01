Korfballers TOP in finale Europa Cup

Korfbalcoach (TOP) Jan Niebeek (foto: Orange Pictures)

SASSENHEIM - De korfballers van TOP kunnen zaterdag voor eigen publiek in Sassenheim de Europa Cup veroveren. De ploeg van trainer Jan Niebeek won in de groepsfase alle vier wedstrijden, de laatste vrijdag tegen Brno uit Tsjechië (27-9). TOP strijdt in de finale met de Belgische topclub Boeckenberg om de belangrijkste Europese trofee.

De ploeg van Niebeek had vorig jaar de Nederlandse titel veroverd door titelverdediger PKC in de Ziggo Dome te verslaan. TOP kan PKC zaterdag ook opvolgen als kampioen van Europa. De korfballers uit Sassenheim wonnen de Europa Cup eerder in 2012 en 2015.



De finale is vanmiddag vanaf 16.50 uur live via de website van Omroep West te volgen.



