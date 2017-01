Tim en Tom Coronel hebben Dakar Rally bijna uitgereden

Tom Coronel in de Dakar Rally (foto: ANP)

DEN HAAG - Nog twee etappes te gaan en dan hebben Tim en Tom Coronel de Dakar Rally uitgereden. Tijdens de tiende etappe finishten de Coronelbroers pas om 01.30 uur plaatselijke tijd omdat er problemen waren met de buggy.

‘We hebben de afgelopen dagen nogal vaak door het water moeten rijden. Daardoor waren de lagers toe aan vervanging, maar keer op keer hadden we daar niet voldoende tijd voor. Bovendien was de vrachtauto met het materiaal in Chilecito erg laat dus ook daar hadden we geen tijd. Helaas maar waar. Voor de rest houdt de buggy zich uitstekend’, zegt Tim Coronel tegen mediapartner Studio Alphen.



‘Gelukkig is het einde in zicht: vandaag (vrijdag) de laatste serieuze proef, morgen wordt een rondje om de kerk. Nog effe volhouden!’



