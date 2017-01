Liveblog: SC Heerenveen - ADO Den Haag

DEN HAAG - ADO Den Haag hervat de competitie zaterdag met een uitwedstrijd tegen SC Heerenveen. De ploeg van Zeljko Petrovic heeft een goed trainingskamp in Spanje achter de rug en begint vol goede moed aan de tweede seizoenshelft. Daarin start het met een 5-3-2-systeem. Trevor David maakt zijn debuut.

Het maken van de opstelling was voor Petrovic wel passen en meten. Met het aanstaande vertrek van middenvelder Hector Hevel en aanvaller Gervane Kastaneer is de keuze beperkt.De wedstrijd is hieronder via ons liveblog te volgen. Op 89.3 Radio West doen verslaggevers Jim van der Deijl en Bart Nolles live verslag vanuit het Abe Lenstra Stadion.