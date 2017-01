Scheveningen hervat competitie met overwinning op SteDoCo

DEN HAAG - Scheveningen heeft de competitie hervat met een prima overwinning. In eigen huis versloeg de ploeg van trainer John Blok SteDoCo met 2-0.

Voorafgaand aan het duel was er een minuut stilte vanwege het overlijden van clubicoon Arie de Jager. In de loop der jaren heeft hij veel voor de club betekend. Op 70-jarige leeftijd overleed hij aan de spierziekte ALS.Aanvaller Sandro Calabro opende, nadat hij eerder al een dot van een kans kreeg, tien minuten voor rust de score. De speler kon vrij inkoppen en zette hiermee zijn totaal van dit seizoen op twee goals. De thuisploeg was sterker, maar tot meer goals leidde dat voor rust niet.Na de pauze bleef Scheveningen goed overeind en werd de marge een kwartier voor tijd verdubbeld. Jordey van Dam viel namens SteDoCo een kwartier voor tijd ongelukkig in. Hij kopte de bal in het eigen doel en bracht de eindstand daarmee op 2-0.1-0 Calabro, 2-0 Van Dam (eigen doelpunt)