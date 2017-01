Rijnsburgse Boys wint moeizaam van hekkensluiter Huizen

Jeroen Hessing in het shirt van Rijnsburgse Boys (foto: Orange Pictures)

RIJNSBURG - Een zuinig spelend Rijnsburgse Boys heeft de eerste drie punten van het nieuwe jaar binnen. Op bezoek bij hekkensluiter Huizen werd een moeizame 1-2 overwinning geboekt.

Jeroen Hessing begon in de basis bij Rijnsburg. De verdediger had begin dit seizoen een forse schorsing aan zijn broek hangen en besloot voorlopig even te stoppen met voetballen. Toch ging het weer kriebelen bij de ervaren rot en dus kondigde hij vlak voor de winterstop zijn terugkeer bij Rijnsburg aan. Direct bij de hervatting van de competitie kon hij rekenen op een basisplaats in de formatie van Pieter Mulders.



In Huizen kwamen de bezoekers op voorsprong via een keurig doelpunt van Joel Tillema. Toch lag het initatief bij de thuisploeg, maar kansen bleven uit. Het enige wapenfeit van Huizen was een schot, maar dat was een makkelijke prooi voor doelman Richard van Nieuwkoop.



Blessuretijd



In de tweede helft kregen beide ploegen wat kansjes. Huizen kwam tien minuten voor tijd langszij en dus leek de wedstrijd op een gelijkspel uit te lopen. Toch pakte Rijnsburg de volle buit. Tillema tekende vanuit een kopbal van Hessing voor de 1-2.



Scoreverloop Huizen - Rijnsburgse Boys 1-2 (0-1): 0-1 Tillema, 1-1 Van Toor, 1-2 Tillema



