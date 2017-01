Koploper FC Lisse krijgt lesje effectivieit van Jong FC Volendam

FC Lisse-trainer Robbert de Ruiter (foto: Orange Pictures)

LISSE - FC Lisse heeft in de eerste wedstrijd van 2017 een lesje effectivieit van Jong FC Volendam gekregen. In eigen huis was Lisse veel beter, maar ging de ploeg met 0-3 onderuit tegen de Volendamse beloften.

FC Lisse begon fel aan het duel. De ploeg zette veel druk en creëerde flink wat mogelijkheden. De beste kansen waren voor de Lissenaren, maar het welbekende gezegde luidt: als je hem zelf niet maakt, dan gaat hij er aan de andere kant in. Jong Volendam was in de eerste helft nauwelijks in de buurt van het doel geweest, maar kwam voor rust via een doelpunt van Enzo Stroo wel op voorsprong: 0-1.



Na rust was het spelbeeld hetzelfde, maar de bal wilde er aan de kant van Lisse niet in. Stroo was wel opnieuw trefzeker. Invaller Kay Tejan bepaalde de eindstand op 0-3.



Scoreverloop FC Lisse - Jong FC Volendam 0-3 (0-1): 0-1 Stroo, 0-2 Stroo, 0-3 Tejan



