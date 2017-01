Bijzondere begrafenis voor oud-stalhouder in Scheveningen

DEN HAAG - Zwarte koetsen met Friese paarden, lakeien en een bloemenkoets. De uitvaart van oud-stalhouder Jan van der Lans was geheel in oude stijl en toog zaterdag door Scheveningen.

Jan van der Lans, door iedereen Ome Jan genoemd, was de derde generatie van het familiebedrijf Van der Lans, een bedrijf gespecialiseerd in uitvaartvervoer.



Van der Lans maakte de omslag van uitvaartvervoer te paard naar vervoer door auto's mee. Verder was hij specialist op het gebied van antieke aanspanningen en trad hij op als jurylid bij wedstrijden.



De begrafenis werd zeer druk bezocht en na de dienst in de Antonius Abtkerk ging de stoet naar begraafplaats Sint Petrus Banden waar Van der Lans ter aarde werd besteld. Jan van der Lans werd negentig jaar.