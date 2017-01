FC Rijnvogels verschaft zich lucht met zege op ODIN '59

Jaap van Duijn viert zijn winnende goal (foto: Orange Pictures)

KATWIJK - FC Rijnvogels is 2017 met een zeer belangrijke overwinning gestart. In Katwijk won de ploeg van coach Hein van Heek met een man meer met 2-0 van concurrent ODIN '59.

Voor de pauze werd er niet gescoord. Na de rust leek ODIN '59 op voorsprong te komen. De bezoekers uit Heemskerk kregen een penalty toegewezen, maar doelman Peter Messemaker koos de juiste hoek en keerde de strafschop.



Direct daarna was het Rijnvogels dat de leiding nam. Via een snelle counter was het clubtopscorer Arno Dijkstra die de 1-0 op het scorebord zette. Invaller Jaap van Duijn verdubbelde vlak voor tijd de score. De aanvaller stond nog geen minuut op het veld toen hij de zege veilig stelde: 2-0.



Scoreverloop FC Rijnvogels - ODIN '59 2-0 (0-0): 1-0 Dijkstra, 2-0 Van Duijn



