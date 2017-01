Gebruikers cultuurcomplex akkoord met indeling gebouw

Foto: Jo Coenen / Omroep West

DEN HAAG - De gebruikers van het nieuwe cultuurcomplex in Den Haag zijn in principe akkoord met hoe het gebouw er van binnen komt uit te zien. Dat meldt wethouder Joris Wijsmuller (HSP) aan de gemeenteraad.

Het Koninklijk Conservatorium, het Nederlands Danstheater, het Residentie Orkest en de Stichting Dans- en muziekcentrum dat het gebouw gaat exploiteren kunnen zich vinden in de voorlopige indeling van het complex. Op basis hiervan moet nog een definitief ontwerp gemaakt. Eerder hadden de instellingen nog moeite met het ontwerp. Zo waren ze niet heel enthousiast over het idee dat bezoekers die vanaf het Spuiplein het gebouw binnenkomen door een ongeveer honderd meter lange gang door het gebouw moesten lopen richting de hoofdtrappen naar boven.



De nieuwe gebruikers hadden tot gisteren om duidelijk te maken of ze zich uiteindelijk toch in het ontwerp konden vinden.

De Haagse gemeenteraad krijgt op 19 januari meer inzicht in de plannen voor het nieuwe cultuurcomplex. Dan krijgen de raadsleden onder meer een presentatie van de buitenkant en de plattegronden.



Kritiek op cultuurcompelx



Vorige week werd duidelijk dat de bouw van het cultuurcomplex tot steeds grotere kritiek in de Haagse gemeenteraad leidt. Eerder zeiden de PVV en de Groep de Mos al dat ze geen vertrouwen meer hebben in een goede afloop en dat Wijsmuller moet aftreden. Nu is ook de SP klaar met de wethouder. Alle oppositiepartijen willen een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken rond het complex. Maar volgens de coalitiepartijen is dat niet nodig.