Crowdfundingactie voor duurzaam vrachtvervoer in Den Haag

Foto: Rob Vlastuin

DEN HAAG - Duurzaam vrachtvervoer door de Haagse binnenstad. Dat is het streven van Nino Nijman en Sander Westerduin uit Den Haag. Ze hebben een prototype gebouwd van een skelter op zonne-energie. Met een crowdfunding actie willen ze tienduizend euro inzamelen om een verbeterde versie te bouwen.

Het verbeterde model van de Solar Skelter is dankzij de zonnepanelen helemaal overdekt. Het is geschikt voor vier personen en kan tot 25 kilometer per uur. Dankzij de omvang is de skelter uitermate geschikt voor vervoer in de autoluwe binnenstad van Den Haag.



Om een volwaardige Solar Skelter te maken is echter geld nodig. Bovendien kunnen ze volgens Sander Westerduin ook goed hulp gebruiken. Fonds 1818 heeft toegezegd mee te betalen aan het project door het geld dat ze ophalen met de crowdfundingactie te verdubbelen.