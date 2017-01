GOUDA - In de Nieuwe Markt Passage in Gouda zijn zaterdag zakkenrollers actief geweest. Volgens de politie ging het om twee dames met een Oost-Europees accent.

De politie waarschuwt voor de het duo via Twitter. Één van de vrouwen heeft blond haar en draagt een karamel kleurige jas. De ander heeft donker haar en is in het zwart gekleed. Via Burgernet wordt naar het tweetal gezocht.