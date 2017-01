Katwijk verliest topper van Jong AZ

Katwijk-captain Robbert Susan (foto: Orange Pictures)

KATWIJK - Katwijk heeft in de Tweede Divisie de topper tegen koploper Jong AZ verloren. Op De Krom waren de bezoekers met 0-2 te sterk voor Katwijk. Door de nederlaag zien de oranjehemden de beloften van AZ flink uitlopen.

In de eerste helft waren er voor beide ploegen enkele kansen. De nummers een en twee deden weinig voor elkaar onder, maar gescoord werd er voor de rust niet.



Kort na de pauze werd het 0-1 voor Jong AZ. Het was Teun Koopmeiners die de bal achter Katwijk-doelman Mark de Vries wist te werken. Vijf minuten voor tijd was het over en sluiten voor de ploeg van trainer Dick Schreuder. Jeremy Helmer maakte er 0-2 van.



Scoreverloop Katwijk - Jong AZ 0-2 (0-0): 0-1 Koopmeiners, 0-2 Helmer



