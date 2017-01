Opstelling ADO: 5-3-2-systeem en debuut voor Trevor David

DEN HAAG - Het nieuwe jaar begint voor Trevor David mooi. De jonge verdediger van ADO Den Haag maakt vanavond tegen SC Heerenveen zijn debuut. In het eerste duel van 2017 heeft hij van trainer Zeljko Petrovic een basisplaats gekregen.

Zoals Petrovic tijdens het wekelijkse perspraatje al aangaf, gaat ADO in een 5-3-2-systeem spelen. Op het trainingskamp in Spanje heeft de Haagse ploeg tegen FSV Mainz 05 (1-1) met dit systeem geëxperimenteerd en dat beviel goed.Gervane Kastaneer mist in de selectie van ADO. De spits staat in belangstelling van het Duitse FSV Mainz en is er daarom niet bij. De transfer is nog niet rond, maar hoogstwaarschijnlijk is maandag of dinsdag de medische keuring.Mulder; Marzo, Schmidt, Van Aken, Bijker; Van Amersfoort, Kobayashi, Namli; Zenli, Reza, LarssonSetkus; David, Meissner, Bakker, Beugelsdijk, Ebuehi; El Mahdioui, Duplan, Trybull; Schaken, Becker