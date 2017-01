Afscheid nemen van Haagse straatmuzikant Chuck Deely: 'Hij was niet zielig'

DEN HAAG - Zo'n 80 Hagenaars kwamen zaterdagavond afscheid nemen van de bekende straatmuzikant Chuck Deely. 'Hij ligt er heel mooi bij', zegt een van de aanwezigen. De gemeente Den Haag organiseerde het rouwbezoek op de gemeentelijk begraafplaats.

De een kent hem van zijn verhalen uit zijn geboorteland Amerika en de ander heeft hem alleen maar gesproken over muziek. Wat de herinneringen ook zijn, de tachtig mensen die vandaag op de gemeentelijke begraafplaats waren brachten voor de laatste keer een bezoek aan Chuck.Een van de aanwezige kende Chuck al jaren. Hij is zelf dirigent en woonde acht jaar lang op de Grote Markt. Bijna dagelijks maakte hij een praatje met de straatmuzikant. 'Toen ik verhuisde dacht ik, die zie ik wel weer maar ik zag hem niet meer.'Een andere man besloot om straatmuzikant te eren even stil te staan op de plek waar Chuck vaak zat. 'Ik merkte dat er mensen om me heen kwamen staan, er kwamen veel emoties los.'Maandagavond 16 januari is er nog een publieke herdenkingsbijeenkomst georganiseerd in poptempel Paard van Troje. Die bijeenkomst zal live worden uitgezonden op TV West.