ADO Den Haag trapt 2017 af met nederlaag bij Heerenveen

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft de eerste competitiewedstrijd van 2017 verloren. De ploeg van trainer Zeljko Petrovic hield lang stand bij SC Heerenveen, maar ging uiteindelijk met 2-0 onderuit. Het duel in de eredivisie werd in twee minuten tijd beslist. In de 62e en de 64e minuut nam Reza Ghoochannejhad de goals voor zijn rekening. Voor die tijd gaf ADO heel weinig weg en stond het degelijk.

Met het aanstaande vertrek van middenvelder Hector Hevel en aanvaller Gervane Kastaneer waren de keuzes voor ADO-trainer Zeljko Petrovic beperkt. Mike Havenaar zit vanwege een virusinfectie voorlopig niet bij de selectie en Dion Malone en Aaron Meijers zijn nog altijd herstellende van een blessure.De Haagse ploeg begon zoals verwacht in een 5-3-2-systeem met de jonge debutant Trevor David. Met dat systeem speelde ADO ook al op trainingskamp in een oefenwedstrijd tegen FSV Mainz 05 en dat beviel goed.In Friesland was het in de eerste helft weinig spektakel. ADO Den Haag lukte het in de eerste helft geen kans te creëren. Daarentegen stond het defensief wel heel degelijk bij de Hagenaars. De thuisploeg had veel balbezit, maar kon er niet tot nauwelijks doorheen komen. De nieuwe tactiek met vijf verdedigers wierp dus zijn vruchten af.Heel even dacht Heerenveen na een half uur spelen op voorsprong te komen, maar Reza Ghoochannejhad bevond zich in de buitenspelpositie en zag zijn doelpunt afgekeurd worden. Voor rust werd er niet gescoord en bij ADO konden ze in ieder geval tevreden zijn met de 0-0 tussenstand.De tweede helft begon levendig. Reza werkte de bal opnieuw achter doelman Ernestas Setkus, maar werd wederom afgefloten voor buitenspel. Dat was deze keer niet het geval en dus werd zijn goal onterecht afgekeurd. Een paar minuten later stuitte Pelle van Amersfoort op de paal. ADO Den Haag ontsnapte.Heerenveen drong aan, maar ADO slaagde er telkens in de Friese aanvallen onschadelijk te maken. Maar in de 62e minuut ging het mis. Reza scoorde nu wel en maakte nog geen minuut na zijn openingstreffer ook de 2-0. Opeens was het over en sluiten voor de groen-gelen. Onnodig en doodzonde. Het verzet van ADO was gebroken.Sam Larsson was nog dichtbij de 3-0. De Zweed mocht aanleggen vanaf elf meter, maar het slappe schot van de aanvaller was een eenvoudige prooi voor Setkus.Larsson (Heerenveen) mist penaltyMulder; Marzo, Schmidt, Van Aken, Bijker; Van Amersfoort, Kobayashi, Namli (77. Thorsby); Zeneli (89. Ødegaard), Reza, LarssonSetkus; David (87. Asmelash), Meissner, Bakker, Beugelsdijk, Ebuehi; El Mahdioui, Duplan (76. Schaken), Trybull; Van der Heijden (76. Marengo), BeckerVan Amersfoort (SC Heerenveen), David, Bakker (ADO Den Haag)n.v.t.Jochem Kamphuisn.n.b. (Abe Lenstra Stadion, Heerenveen)