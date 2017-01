IN BEELD: ADO Den Haag - SC Heerenveen

Verdediger Trevor David gaat zijn debuut maken (foto: Soccrates Images) SC Heerenveen staat klaar voor het Friese volkslied (foto: Soccrates Images) Forse sneeuwbui halverwege de eerste helft (foto: Soccrates Images) Debutant Trevor David in actie (foto: Soccrates Images) ADO-aanvaller Sheraldo Becker aan de bal (foto: Soccrates Images) ADO-aanvaller Dennis van der Heijden in duel met Joost van Aken (foto: Soccrates Images) Tom Beugelsdijk met een schot (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft zaterdagavond met 2-0 verloren van SC Heerenveen. In Friesland hielden de Hagenaars lang stand, maar halverwege de tweede helft was het in een tijdsbestek van twee minuten gespeeld. Reza Ghoochannejhad scoorde tweemaal voor de thuisploeg.





Fotograaf Laurens Lindhout van Soccrates Images maakte een beeldreportage van het duel in de eredivisie.

Door: Sportredactie