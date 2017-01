VVSB begint nieuwe jaar met gelijkspel

Maikey Parami viert een goal (foto: Orange Pictures)

NOORDWIJKERHOUT - VVSB heeft de eerste wedstrijd van 2017 in de Tweede Divisie, uit bij Kozakken Boys met 2-2 gelijk gespeeld.

De ploeg van Wilfred van Leeuwen kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong na een treffer van Maikey Parami. Maar Kozakken Boys stelde nog in de eerste helft orde op zaken. Na ruim een half uur maakte Mendes Moreira de 1-1 en vijf minuten voor de rust bracht Van Nuland de Werkendammers op voorsprong.



In een aantrekkelijke tweede helft kreeg VVSB toch nog de gelijkmaker achter keeper Hoogendoorn van Kozakken Boys. In eerste instantie kon de keeper de inzet van Parami nog keren, maar in de reboud schoot Tavilla wel raak (2-2).



Door het gelijke spel staat VVSB met de zesde plaats nog altijd hoger op de ranglijst dan Kozakken Boys dat met één punt minder op plek 7 te vinden is.



Scoreverloop Kozakken Boys - VVSB, 2-2 (2-1): 0-1 Parami, 1-1 Mendes Moreira, 2-1 Van Nuland, 2-2 Tavilla