David trots op debuut: 'Maar je blijft toch een sportman en dan wil je niet verliezen'

DEN HAAG - Hij is trots. Trots op wat hij heeft bereikt. Twaalf jaar geleden kwam Travor David in de jeugd van ADO Den Haag terecht. Hij doorliep de hele opleiding en kwam ver. Zaterdagavond maakte hij tegen SC Heerenveen eindelijk zijn debuut in het eerste elftal. Iets waar hij lang op heeft gewacht. 'Ik heb er heel lang naar uitgekeken, maar je blijft toch een sportman en dan wil je niet verliezen', vertelt hij na afloop.

Dat David zijn debuut heeft gemaakt, is zeker een felicitatie waard. Al is zijn eerste officiële wedstrijd toch wat teleurstellend verlopen. 'Het was zo onnodig. Ook al ben je blij met je debuut, je kijkt toch met een zuur gevoel terug op de wedstrijd.'In het eerste duel van het nieuwe jaar ging ADO Den Haag met 2-0 onderuit. De Hagenaars speelden met het nieuwe 5-3-2-systeem en dat pakte in de eerste zestig minuten goed uit. ADO creëerde zelf weinig, maar gaf ook heel weinig weg. Toch ging het mis. Een half uur voor tijd besliste Reza Ghoochannejhad binnenhet duel met twee goals.Wat ging er precies mis? 'Die 1-0 kregen we klungelig tegen. Bij de 2-0 weet ik het niet precies. We verloren de bal direct bij de aftrap en toen in lag hij opeens in het netje', legt David uit.Gezien het feit dat ADO zelf weinig gevaar stichtte, had de debutant weinig vertrouwen in een goede afloop. 'Je geeft nooit op. Heerenveen had heel vaak de bal en op een gegeven moment ging ik wel van: 'ik weet niet of er nog wat in zit'.'