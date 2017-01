'Nieuwe' 5-3-2-systeem ADO voor herhaling vatbaar: 'Ik ben echt heel positief over het eerste uur'

DEN HAAG - Tom Beugelsdijk kijkt, ondanks de 2-0 nederlaag bij Heerenveen, met een goed gevoel terug naar het eerste uur. ADO Den Haag speelde met het nieuwe 5-3-2-systeem en dat is volgens de verdediger voor herhaling vatbaar. 'Je geeft minder weg, staat compact en kunt elkaar helpen', legdt de verdediger uit.

Met vijf verdedigers stond de organisatie van ADO in Friesland een uur lang degelijk en stabiel. 'We hielden echt heel goed stand, maar in de 63e minuut gingen we gruwelijk de fout in', vervolgt Beugelsdijk. Reza Ghoochannejhad lukte het twee keer vlak achter elkaar te scoren en toen was het jammer genoeg over en sluiten voor de Haagse formatie.Beugelsdijk: 'Bij de 1-0 zie je dat iedereen van slag is en binnen een minuut lag hij er weer in. Boem en klaar. Als ik naar het eerste uur kijk, dan baal ik echt van dat we hier verloren hebben.'Volgende week speelt ADO Den Haag tegen Zwolle. Volgens Beugelsdijk een belangrijke pot die gewonnen moet worden. 'Zwolle is een goede ploeg. Ze staan waar ze niet horen te staan. Maar kijkend naar de ranglijst moeten we echt punten pakken.'