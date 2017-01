Gemengde gevoelens bij ADO-trainer Petrovic na nederlaag bij Heerenveen

DEN HAAG - Zeljko Petrovic twijfelt nog of hij volgende week tegen PEC Zwolle ook met het 5-3-2-systeem gaat spelen. ‘Met Marengo, Becker en Schaken voorin is het zonde om 5-3-2 te spelen’, vertelt de coach van ADO Den Haag na afloop van het verloren duel tegen Heerenveen (2-0). 'Maar je moet wel iemand hebben die de bal vast kan houden.'

'Iedere bal die we naar voren speelden, betekende direct balbezit voor Heerenveen', vervolgt hij. 'Je moet de tegenstander ook bang kunnen maken. Dat zij denken: ‘we moeten opletten’. Helaas hebben we slechts een kans gecreëerd. Je moet het dan vol kunnen houden, maar helaas.'Tom Beugelsdijk was positief over het spel met het 5-3-2-systeem. In het eerste uur gaf ADO nauwelijk iets weg en stond het degelijk.‘Ik moet dit even verwerken’, vervolgt Petrovic. 'Morgen hebben we hersteltraining en maandag zijn we vrij. Vanaf dinsdag gaan we naar Zwolle kijken.’ De manier van spelen tegen Zwolle hangt ook de mogelijkheden met de selectie af. ‘Hoeveel spelers hebben we volgende week? Komt er nog iemand bij?’