Harde crash op fietspad in Den Haag

Foto: Regio15

DEN HAAG - Een bestuurder is in de nacht van zaterdag op zondag hard gecrasht met zijn auto. Het eenzijdige ongeval gebeurde op het fietspad Kraayensteinpad in het Haagse Loosduinen. De automobilist was na het ongeluk ervandoor gegaan.

Buurbewoners hoorden even voor 04.00 uur een harde klap. De auto was tegen een boom aangereden. De linkerkant is vermorzeld en een voorwiel werd een aantal meter verderop gevonden.



Volgens nieuwssite Regio15 is de vermoedelijke bestuurder in de Karperdaal aangehouden. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met de automobilist gaat, is niet bekend.





