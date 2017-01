Auto te water in De Lier; gladheid vermoedelijk boosdoener

Foto: Regio15

DEN HAAG - Een auto is zondagochtend in een sloot langs de Burgerdijkseweg in De Lier beland. Gladheid op de weg is vermoedelijk de boosdoener.





Het incident gebeurde rond 08.00 uur. De bestuurder is niet gewond geraakt. Zaterdag raakten een aantal auto's te water . Dat kwam vermoedelijk ook door de gladheid.Het KNMI heeft voor zondagochtend in het hele land code geel afgegeven . Vanaf 18.00 uur geldt opnieuw dezelfde waarschuwing. Weggebruikers moeten ook in de nacht naar maandag weer voorzichtig doen.

