Korfbal: Fortuna verslaat DOS ’46 in slotfase; TOP woensdag in actie

DELFT - De korfballers van Fortuna hebben goede zaken gedaan door een overwinning te boeken tegen DOS ’46. In een spannende pot trokken de Delftenaren in de laatste twee minuten aan het langste eind: 16-18.

De eerste speelronde van het nieuwe jaar bracht vorige week niet waar Fortuna op gehoopt had. Toen ging de ploeg heel gelijk op met KZ/Hiltex, maar ging het in de slotfase mis en besliste KZ de wedstrijd in haar voordeel (23-24). Tegen DOS waren de rollen omgedraaid en pakte de ploeg uit Delft de volle buit.Regiogenoot TOP komt aanstaande woensdag in actie voor de Korfbal League. De Sassenheimers speelden afgelopen dagen voor de Europa Cup. De formatie van Jan Niebeek doorliep de groepsfase en kwam zonder al te veel moeite in de finale terecht. Daarin kwamen ze het Belgische Boeckenberg tegen en ook zij moesten eraan geloven. TOP was met 37-27 te sterk en veroverde voor de derde keer de Europa Cup.Volgende week zaterdag staat Fortuna - TOP op het programma.