Basketbal: ZZ Leiden hard onderuit bij Donar

Archieffoto ZZ Leiden tegen Donar Groningen (foto: Orange Pictures)

LEIDEN - ZZ Leiden is zaterdagavond hard onderuit gegaan bij Donar. Tot de rust kon de Leidse ploeg het aardig bijbenen, maar daarna pakten de Groningers door en werd de score uitgebouwd naar 101-77.

Coach Paul Vervaeck moest het onder andere doen zonder Mohamed Kherrazi. Het gemis van hem was groot. De power forward heeft last van een terugkerende blessure. Maandag wordt er een scan gemaakt en moet er meer duidelijk worden. Wanneer hij weer terug kan keren bij Leiden hangt af van de ernst van de blessure.



Bekertoernooi



Eerder deze week plaatste ZZ Leiden zich voor de kwartfinale van het bekertoernooi. Leiden was woensdag met 69-89 te sterk voor Landslake Lions. In de kwartfinale staan de Leidenaren opnieuw tegenover Donar.



Door: Sportredactie Correctie melden