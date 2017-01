Heftige onderwerpen literair festival Winternachten in Den Haag

Arnon Grunberg

DEN HAAG - Schrijvers, journalisten, denkers en dichters bevolken van donderdag tot en met zondag januari het centrum van Den Haag tijdens het literatuurfestival Winternachten. Onder de tachtig gasten op deze 22ste editie zijn auteurs als Arnon Grunberg, Tommy Wieringa, Bas Heijne, Ian Buruma, Michel Faber en Salena Godden.

Op het festival zijn er lezingen en debatten over kwesties in deze tijd. Ook zijn er filmvertoningen en muziek. Onderwerpen die aan de orde komen zijn mensen die voor vrijheid vechten, 'het Amerika dat we niet kennen' en het 'horrorscript' achter Islamitische Staat en ons weerwoord daartegen.





