Weekoverzicht: Haagse straatmuzikant Chuck overleden en spekgladde wegen

Chuch Deely (Foto: Richard Mulder)

DEN HAAG - De Haagse straatmuzikant Chuck Deely is overleden. De geboren Amerikaan was een bekend gezicht in Den Haag, waar hij in weer en wind speelde. Zaterdag konden de mensen afscheid van hem nemen. Verder in het weekoverzicht: kades Scheveningen lopen onder en spekgladde wegen.





