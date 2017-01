Weggestuurde Serbony per direct aan de slag bij Rijnsburgse Boys

RIJNSBURG - De bij VVSB weggestuurde Giovialli Serbony gaat per direct aan de slag bij Rijnsburgse Boys. Dat meldt de derdedivisionist zondagmiddag. De aanvaller tekent een contract voor tweeënhalf jaar en begint maandag al met trainen bij zijn nieuwe club.

Vorige week maakte zijn oude club VVSB bekend per direct afscheid te nemen van de aanvaller. Wat de reden was voor het plotselinge vertrek van de spits is niet bekend. De clubleiding wil daar nog altijd niets over kwijt. Wel is bekend dat er sprake was van 'zwaarwegende disciplinaire redenen'. In het bericht over de transfer van Serbony wordt ook niets gezegd over zijn voorval bij VVSB.Ondanks zijn ontslag op staande voet bij VVSB heeft Serbony dus al snel een nieuwe club gevonden. Volgens de aanvaller ging het na zijn wegsturen in sneltreinvaart. 'Ik ben snel benaderd door Rijnsburgse Boys en trouwens ook door heel veel andere mensen: familie, vrienden, journalisten en andere clubs', vertelt hij op de clubwebsite.Serbony gaat met een goed gevoel aan de slag bij de huidige nummer vijf van de Derde Divisie. 'Nadat Rijnsburg contact met mij had opgenomen, heb ik gesproken met Raily Ignacio, mijn neef. Bij hem zit Rijnsburg nog in het hart. Hij is heel enthousiast over de club. Toen hij nog speelde bij Rijnsburg kwam ik zelf ook regelmatig kijken. Het is een mooie club.'