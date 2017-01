Haags Sportgala: iedereen genoot van Anicka van Emden op de Spelen

Haags Sportgala: Anicka van Emden

DEN HAAG - Over iets minder dan twee weken wordt het Haags Sportgala weer georganiseerd. Tijdens deze avond in het AFAS Circustheater zullen de winnaars in de categorie Haags Sportman, -vrouw, -ploeg, -coach en talent bekend worden gemaakt. In aanloop naar het gala licht Omroep West iedere dag een genomineerde sporter uit: Anicka van Emden.

Brons op de Olympische Spelen

Wat genoot iedereen van de winst van judoka Anicka van Emden op de Olympische Spelen, waarmee zij zich van brons verzekerde. En dat verdiende deze Haagse geweldenaar absoluut. In 2012 miste ze op een haar na de Spelen en was ze te zien als analist bij de NOS. Nu ze een medaille heeft gewonnen op de Spelen, heeft ze aangegeven te stoppen met judo. De cirkel is rond. Heel Den Haag is trots op haar prestaties.



Prestatie

Olympisch brons judo in de klasse -63kg



Moet Anicka van Emden Haags Sportvrouw van het jaar worden?



Live op TV West



Maandagavond 23 januari 2017 zendt TV West het Haags Sportgala live uit. Herman Nanninga verzorgt samen met zijn sidekick (en oud-beachvolleyballer) Marloes Wesselink de presentatie.

